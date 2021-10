Yksityisessä palvelukoti Humana Kotikylä Lipporannassa Oulussa on havaittu viime viikon lopulla viisi koronatartuntaa. Yksi tartunnan saanut on menehtynyt. Tartunnoista kolme on asukkailla ja kaksi henkilökunnalla.



Ensimmäinen koronatartunta huomattiin yksikön asukkaalla viime torstaina. Palvelukodin kaikki asukkaat ja henkilökunta testattiin samana päivänä. Toinen testikierros järjestetään huomenna tiistaina.

Oulun kaupungin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti ja käytössä ovat laajat turvatoimet. Kaikkiin asukkaisiin ja heidän omaisiinsa on otettu yhteyttä.



Humana Kotikylä Lipporanta tuottaa palvelusetelillä tehostettua palveluasumista 24 oululaiselle ikäihmiselle.

Utajärven hoito-osastolla koronapotilaita, vierailuja vältettävä

Utajärven hoito-osastolla on hoidossa koronapotilaita, minkä vuoksi osastolle ei nyt oteta uusia potilaita. Myös vierailuja osastolla tulisi välttää tämän viikon ajan.



Kahden potilaan lisäksi korona on todettu kolmella henkilökunnan jäsenellä.



Alun perin tartunnat ovat lähtöisin koronan takia hoitoon tulleista ulkopaikkakuntalaisista potilaista.

Henkilökunta ja kaikki potilaat on testattu ensimmäisen kerran viime viikon lopulla. Jatkotartuntoja ei ole toistaiseksi todettu.

Hoito-osastolla on nyt erityisjärjestelyjä, jotta korona ei leviäisi tämän enempää, kertoo Oulunkaaren palvelupäällikkö Ritva Väisänen tiedotteessa.

Suomessa 1732 uutta tartuntaa kolmessa päivässä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi maanantaina kolmen päivän koronasaldon Suomessa, uusia tartuntoja on 1 732.

Sairaalahoidossa koko maassa on 215 koronapotilasta, joista 34 on tehohoidossa. Viime perjantaista potilaiden kokonaismäärä on noussut viidellä ja tehohoidossa olevien neljällä.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu viikonlopun ja maanantaina aikana 163 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa on 83.

Kalajoella tartuntoja on 18, Muhoksella 12, Utajärvellä yhdeksän, Raahessa yhdeksän ja Siikajoella seitsemän. Sievissä ja Limingassa tartuntoja todettiin molemmissa kuusi. Siikalatvalla on kolme tartuntaa, kaksi tartuntaa todettiin Lumijoella ja Haapajärvellä.

Yksi uusi tartunta on Kempeleessä, Nivalassa, Oulaisissa, Pudasjärvellä, Pyhännällä ja Ylivieskassa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa kuusi koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan.

Kakkosrokotteen on saanut 72,7 prosenttia yli 12-vuotiaista Pohjois-Pohjanmaalla. Ykköspiikki on 83 prosentilla.

Oulussa viime viikolla uusien tartuntojen määrä kasvoi hieman edelliseen viikkoon verrattuna. Altistuneiden määrä kasvoi myös hieman. Joukkoaltistumisia ei tullut ilmi.

Oulussa tartuntalähteinä viime viikolla olivat perheen sisäiset tartunnat (35 prosenttia), yksityiset tapaamiset (noin 16 prosenttia). Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen osuus pieneni hieman 31 prosenttiin.

Kello 14.17 juttuun lisätty tieto oululaisen palvelukodin koronatilanteesta.



Kello 13.14 juttuun on lisätty tietoa Utajärven hoito-osaston tilanteesta.