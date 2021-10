Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 1 310 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Luvussa on mukana myös viikonlopun tartunnat.



Sairaalahoidossa on 218 potilasta, joista 33 on tehohoidossa. Sairaalassa olevien määrä on noussut 26 koronapotilaalla perjantaista. Tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt kolmella.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin viikonlopun ja maanantaina aikana 77 uutta koronatartuntaa.

Oulussa tartuntoja oli 46, Sievissä kahdeksan, Raahessa kuusi ja Ylivieskassa kuusi. Limingassa tartuntoja oli kolme ja Kempeleessä kaksi. Yksi tartunta todettiin Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä, Pyhännällä, Siikalatvalla ja Utajärvellä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kuusi koronapotilasta Oyskorona-verkkosivuston mukaan.

Pohjois-Pohjanmaalla 72,7 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kakkosrokotteen, ensimmäisen rokotteen on saanut 83 prosenttia.