Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti perjantaina 723 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 763 tartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa koko maassa on 192 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 36. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä noussut keskiviikosta viidellä, tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa kahdeksan koronapotilasta OYSin verkkosivujen mukaan.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja todettiin perjantaina 42. Oulussa uusia tartuntoja raportoitiin 26 ja Sievissä kuusi. Kalajoella ja Yliviekassa oli molemmissa kaksi tartuntaa. Yksi tartunta havaittiin Iissä, Kuusamossa, Kärsämäellä, Limingassa, Nivalassa ja Raahessa.

Kakkosrokotteen on saanut Pohjois-Pohjanmaalla 71,2 prosenttia yli 12-vuotiaista ja yhden rokotteen 82,6 prosenttia.