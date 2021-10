Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi keskiviikkona 312 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 605 tartuntaa, mikä on 707 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on 208 koronapotilasta, joista 32 on tehohoidossa. Suomessa on kerrottu viidestä uudesta koronakuolemasta.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja todettiin 35, joista 19 oli Oulussa. Raahessa oli kuusi tartuntaa samoin kuin Limingassa. Ylivieskassa ja Muhoksella oli kaksi tartuntaa sekä Oulaisissa yksi. Kuusamon luvuista poistettiin yksi tartunta THL:n tilastoissa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana kuusi koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan.

Pohjois-Pohjanmaalla on saanut kakkosrokotteen 72,7 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ykkösrokote on annettu 83 prosentille.