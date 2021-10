Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi perjantaina 449 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa on 205 koronapotilasta, joista 30 on tehohoidossa. Sairaanhoidossa olevien määrä on vähentynyt kolmella keskiviikon luvuista. Teho-osastolla on kaksi potilasta vähemmän.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja todettiin 28, joista Oulussa on 14. Raahessa on kuusi ja Kempeleessä kaksi uutta tartuntaa. Yksi tartunta todettiin Kuusamossa, Limingassa, Muhoksella, Oulaisilla, Siikajoella ja Ylivieskassa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa viisi potilasta, kertoo oyskorona-sivusto.

Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu kakkospiikillä 72,7 prosenttia yli 12-vuotiaista, ensimmäisen rokotuksen on saanut 83 prosenttia.

kello 13.01 juttuun lisätty tieto koronakuolemista.