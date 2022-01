Sairaalakuormitus on pysynyt Pohjois-Pohjanmaalla maltillisena, vaikka alueella on runsaasti koronatartuntoja. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää muutoksia sisällä järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksiin. Tällä hetkellä sisällä järjestettävät tilaisuudet ovat kokonaan kielletty 31. tammikuuta saakka.

Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan rajoitusten tarkastelu on perusteltua, kun sairaalahoidontarve on maltillista. Tiistaina OYSissa oli oyskorona.fi -sivuston mukaan hoidettavana 10 koronapotilasta.

Koordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksista päättävälle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, että se tarkastelisi sisätiloja koskevia kokoontumisrajoituksia uudelleen. Ulkona tilaisuuksia on saanut järjestää 22. tammikuuta alkaen, kunhan ne järjestetään terveysturvallisesti.

Tiistaina kokoontuneen alueellisen koronanyrkin mukaan Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne pysyttelee edellisviikkojen kaltaisena. Tartuntoja todetaan paljon, mutta sairaaloiden kuormitus on edelleen maltillisella tasolla.

Nevalan mukaan tartuntoja on todellisuudessa enemmän kuin tilastoihin kirjautuu. Tämä johtuu muuttuneista testaus- ja jäljityskäytännöistä, sillä nykyisten ohjeiden mukaan lieväoireisen koronaviruksen aiheuttaman taudin voi sairastaa kotona tavallisen flunssan tapaan.

– Myönteistä on, että vaikka tautia on liikkeellä paljon, tilanne ei ole heijastunut sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrään. Rokotukset siis tehoavat, Nevala kommentoi tiedotteessa.

Pohjois-Pohjanmaalla sairaalahoitoa vaatineista koronapotilaista noin 70 prosenttia on ollut rokottamattomia.