Rokotukset koronavirusta vastaan ovat käynnissä ympäri maata. Kuvituskuva. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin tiistaina julkaisemista tuoreista tiedoista.

Oulussa oli tällä kertaa nollan tartunnan päivä.

Tartunnat näyttävät nyt keskittyvän erityisesti maakunnan eteläosaan: Haapajärvellä tartuntoja oli kaksi, Nivalassa kaksi, Ylivieskassa yksi, Kalajoella ja Pyhäjoella yksi.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Nivala, Ylivieska, Sievi, Alavieska) tiedotti jo maanantaina, että alueella on syytä noudattaa erityisen tarkasti hygieniaohjeita, sillä lähialueella tautitilanne on nopeasti heikentynyt. Naapurimaakunta Keski-Pohjanmaalla tautitilanne on tällä hetkellä ilmaantuvuusluvun perusteella maan pahin.

Lapissa uusia tartuntoja havaittiin viisi, joista kolme oli Rovaniemellä ja kaksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin puolella, toinen Kemissä ja toinen Torniossa. Kainuussa uusia tartuntoja todettiin Hyrynsalmella.

Koko maassa uusia tautitapauksia raportoitiin 149.