Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen runsaasti avoimia työpaikkoja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa.

Alkuvuoden aikana maakunnassa on ollut poikkeuksellisen paljon työpaikkoja tarjolla. Avointen paikkojen määrä kuitenkin laski kesää kohti tultaessa.

Heinäkuun aikana oli avoinna 9900 työpaikkaa ja uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avoimeksi 4300. Heinäkuussa haettiin tekijöitä haettiin erityisesti ravintola-alan, rakennusalan, sotepalvelujen ja myynnin tehtäviin.

Heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 21 100, mikä on 1 400 työtöntä enemmän kuin kesäkuussa, mutta 2 900 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuukausina työttömien määrä kasvaa vastavalmistuneiden kirjautuessa TE-palveluiden asiakkaiksi.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 11,2 ja koko maassa se oli 10,3 prosenttia. Työttömyysaste vaihteli Pyhännän 5,9 ja Pudasjärven 13,4 prosentin välillä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt tasaisesti alkuvuoden aikana, mutta viime kuukausina on ollut nähtävissä taitetta. Heinäkuun lopussa vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 6500, mikä on 1300 vähemmän kuin vuosi sitten, mutta 50 enemmän kuin kesäkuussa.

Useissa seurantaryhmissä työttömien määrä on alempi kuin vuosi sitten. Ikäluokissa esimerkiksi alle 25-vuotiaita työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuussa vajaa 3200, mikä on 600 työtöntä nuorta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli heinäkuun lopussa 6400 eli lähes 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Heinäkuun lopussa TE-hallinnon palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 6 700 osallistujaa. Eniten osallistujia (38 prosenttia) oli koulutuksissa; he opiskelivat joko omaehtoisesti työttömyysetuudella tai olivat työvoimakoulutuksessa.

Suhdannetilanne heikentynyt työmarkkinoilla

Vaikka työllisyys on Suomessa edelleen korkealle tasolla, on suhdannetilanne työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti viime kuukausina, kertoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Työllisiä oli heinäkuussa 50 000 enemmän kuin viime vuonna. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 73,7, kun kesäkuussa se oli 74 prosenttia.

– Kasvu kertoo menneestä hyvästä kehityksestä ja työllisyyden suunta on nyt kääntymässä suhdanteen mukaan alaspäin. Koronakriisin jälkeiseen palautumiseen liittyvät helpot suhdannepaukut alkavat olla käytetyt ja inflaatio syventää suhdannetta entisestään latistaen jatkossa myös työvoiman kysyntää, tiedotteessa kerrotaan.

Työttömänä oli heinäkuussa Tilastokeskuksen määritelmällä mitattuna 190 000 henkeä eli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi nousi 6,8 prosenttiin.

– Vaikka työttömyyskin on yhä viime vuoden tasoa alempana, on työttömyysasteen trendi noussut kevään ja alkukesän aikana. Tämän suhdannekierroksen parhaaksi lukemaksi näyttäisi jäävän huhtikuu, jolloin työttömyysasteen trendi painui 6,4 prosenttiin. Pohjatasoista on nyt hiivitty pikkuhiljaa ylöspäin jo kolmen kuukauden ajan, Appelqvist sanoo.

Appelqvist pitää työllisyystilannetta edelleen hyvänä, mutta arvioi suunnan painuvan suhdanteen mukana alaspäin ja työllisyyden heikkenevän trendin jatkuvan.

Juttua päivitetty 11.14: lisätty Keskuskauppakamarin tiedot.