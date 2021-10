Oulun Rajakylän hoivan Sanninkodissa on todettu yhteensä neljä koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu yhdellä työntekijällä ja kolmella asukkaalla.

Ensimmäinen koronatartunta tuli ilmi eilen torstaina, minkä jälkeen kaikki Sanninkodin työntekijät ja asukkaat on testattu.

Oulun kaupungin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti ja käytössä ovat laajat turvatoimet, jotta tartunnat eivät leviäisi. Sanninkoti on suljettu vierailta. Asukkaiden omaisia on tiedotettu tilanteesta.



Sanninkodin asukkaat, joilla on oireita, hoidetaan suojavarustuksessa omissa huoneissaan.

Hiirosenkodissa ja Mainiokoti Vuoksessa ei tartuntoja

Oulun kaupungin Hiirosenkodin E7-osastolla todettiin viime keskiviikkona korona-altistuminen henkilökunnan keskuudessa. Henkilökunta ja asukkaat testattiin, eikä koronatartuntoja ole tullut ilmi. Osasto voidaan jälleen avata.

Myös yksityisessä Mainiokoti Vuoksessa kerrottiin korona-altistumisesta keskiviikkona. Henkilökuntaa ja asukkaita on testattu, eikä koronatartuntoja ole tullut ilmi. Palvelukoti voi palata normaaliin toimintaan.

Suomessa sairaalahoidossa 225 koronapotilasta

Suomessa on todettu perjantaina 572 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 225 koronapotilasta, tehohoidossa heitä on 31.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut koko maassa 19:llä keskiviikosta. Tehohoidossa on kaksi potilasta vähemmän.

Pohjois-Pohjanmaalla raportoitiin perjantaina 44 uudesta koronatartunnasta. Oulussa on 30 uutta tartuntaa. Kalajoella on kuusi, Tyrnävällä kolme ja Kuusamossa kaksi uutta tartuntaa. Yksi tartunta todettiin Pyhännällä, Raahessa ja Ylivieskassa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa viisi koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on vähentynyt eilisestä yhdellä.

Pohjois-Pohjanmaalla kakkosrokotteen on saanut 74,4 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ensimmäinen rokotus on annettu 83,6 prosentille.

Alle 50 ihmistä on kuollut koronan vuoksi pohjoisessa

Vahvistettuja koronaviruksen tartuntoja on tähän mennessä todettu Pohjois-Suomessa 7 000 ja alle 50 ihmistä on kuollut koronataudin seurauksena.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen kertoi asiasta perjantaina Euroopan aluehallintojen European Days -tapahtumassa Italiassa Firenzessä.

Puheenvuorossa hän totesi, että Suomessa maan eri osissa pandemia ilmaantui hyvin eri tavalla ja sen vaikutukset maan eri osissa vaihtelivat suuresti.

– Huonoin tautitilanne on kohdattu eteläisessä Suomessa. Onnekkaasti Pohjois-Suomessa tilanne ei ole ollut paha, ainakaan toistaiseksi, eikä rokotekattavuuden parantuessa tilanne toivottavasti pahenekaan, Savolainen kommentoi tiedotteessa.

Kello 15.07 lisätty tieto Rajakylän hoivan Sanninkodin koronatartunnoista.



Kello 13.05 juttuun lisätty Euroopan aluehallintojen European Days -tapahtuman tietoja.