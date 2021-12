Oulun koronaepidemiatilanne on vakava, linjasi Oulun kaupungin johtoryhmä keskiviikkona. Johtoryhmä vetoaa vakavasti oululaisiin, jotta epidemian kasvu saadaan katkaistua.

Johtoryhmän mukaan on tärkeää, että maskeja käytetään myös tilaisuuksissa, joissa on käytössä koronapassi. Tällaisia ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, konsertit, teatteriesitykset ja museot.

Lisäksi oululaisten tulisi vähentää lähikontakteja työssä ja vapaa-ajalla. Kaupunkilaisten pitäisi noudattaa tiukasti voimassa olevia suosituksia, erityisesti maski- ja käsihygieniasuosituksia sekä etätyösuositusta ja ottaa rokote, kun oma vuoro tulee.

Koronatilanteesta kerrotaan Oulun kaupungin Facebook-livelähetyksessä torstaina 16. joulukuuta kello 12. Lähetyksessä on mahdollisuus esittää kysymyksiä terveysjohtaja Jorma Mäkitalolle.

Koko maassa 2 225 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu keskiviikkona 2 225 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on 314 koronapotilasta, joista 46 on tehohoidossa.

Koronapotilaita on koko maassa hoidossa 18 enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on kuusi potilasta vähemmän.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu kaksi.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 23 koronapotilasta. Määrä on pienentynyt kahdella eilisestä.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 379 uutta koronatartuntaa, joista valtaosa Oulussa 153.

Tartuntoja on myös seuraavissa kunnissa:

Haapajärvi 6

Haapavesi 9

Ii 5

Kalajoki 7

Kempele 22

Kuusamo 8

Kärsämäki 1

Liminka 26

Lumijoki 11

Merijärvi 2 – 6

Muhos 7

Nivala 19

Oulainen 4

Pyhäjoki 9

Raahe 30

Sievi 10

Siikajoki 9

Siikalatva 1

Tyrnävä 19

Ylivieska 21

Pohjois-Pohjanmaalla koronan ilmaantuvuusluku on 757 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on korkein Suomen sairaanhoitopiireistä. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan alueella ilmaantuvuusluku on 445,4.