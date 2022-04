Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella voi ensimmäisenä Suomessa saada kiireellisissä terveysongelmissa apua myös chatin kautta. Chatissa lähetettyihin kysymyksiin vastaavat kokeneet sairaanhoitajat, jotka tekevät arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta ja ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan. Heiltä saa myös neuvoja ja hoito-ohjeita. Tähän mennessä chatin kautta yhteyden hoitajaan on saanut keskimäärin yhdeksässä sekunnissa.

Tammikuun alussa käyttöön otettu chat on osa valtakunnallista, sairaanhoitopiirien järjestämää ja ilmaista Päivystysapu 116117 -neuvonta- ja ohjauspalvelua, josta voi kysyä neuvoja äkillisiin ja kiireellisiin terveydellisiin ongelmiin ympäri vuorokauden. Päivystysavun tavoitteena on purkaa päivystysruuhkaa niin, että päivystykseen tulisivat vain ne, joiden sinne tarvitsee tulla. Palveluun voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oma terveysasema on kiinni ja pohtii päivystykseen lähtöä.