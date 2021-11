Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi tiistaina 937 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Koko maassa sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä kerrotaan jälleen keskiviikkona.

Kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta on todettu maanantain jälkeen. Koronakuolemia on kirjattu koko epidemian aikana kaikkiaan 1 233.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 57 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa on 36. Oulu on epidemian leviämisvaiheessa ja useampi leviämisalueen kriteeri täyttyy.

Kuusamossa uusia tartuntoja on 12, Kempeleessä neljä ja Limingassa kaksi. Yksi tartunta on havaittu Raahessa, Siikajoella ja Ylivieskassa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 13 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan.