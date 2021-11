Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että koko maassa on on todettu 2 616 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana. THL ei raportoi päivittäisiä lukuja viikonloppuisin.

Sairaalahoidossa on 322 koronapotilasta Suomessa, määrä on noussut 45:llä perjantaista. Tehohoidossa koronapotilaita on 43, määrä on noussut kahdella viikonlopun aikana.

Suomessa on sattunut yhdeksän uutta koronaan liittyvää kuolemaa perjantain jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu viikonlopun ja maanantain aikana 452 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on 262. Limingassa uusia tartuntoja on todettu 38, Kuusamossa 24 ja Siikalatvalla 21. Raahessa ja Kempeleessä on kummassakin 18 uutta tartuntaa. Muhoksella ja Iissä molemmissa tartuntoja on 12.

Tyrnävällä uusia tartuntoja on havaittu kuusi. Sievissä, Siikajoella ja Kalajoella on kaikissa viisi uutta tartuntaa ja Pyhännällä neljä. Haapavesi, Oulainen, Pyhäjoki todettiin kahden tartunnan paikkakunniksi. Yksi uusi tartunta löytyi Hailuodosta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta.