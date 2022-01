Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 365 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 231 on kirjattu Ouluun. Tartuntoja on todettu useissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden ohjeen mukaan terveydenhuoltoon tulee hakeutua koronatestiin vain poikkeustapauksissa. Oman kunnan käytännön voi tarkastaa oman kunnan terveydenhuollosta.

Koko maassa uusia koronatartuntoja on kirjattu 8 368. Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 718 koronapotilasta. Heistä 64 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on viimeisimmän tiedon mukaan 11.

Näissä Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on todettu uusia koronatartuntoja:

Alavieska +4

Haapajärvi +2

Haapavesi +9

Ii +2

Kalajoki +3

Kempele +24

Kuusamo +6

Kärsämäki +5

Liminka +12

Merijärvi +1

Muhos +6

Nivala +2

Oulainen +5

Oulu +231

Pudasjärvi +1

Pyhäjoki +2

Pyhäjärvi +4

Pyhäntä +1

Raahe +18

Sievi +4

Siikajoki +4

Taivalkoski +2

Tyrnävä +5

Utajärvi +1

Vaala +2

Ylivieska +9