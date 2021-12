Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 308 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 160 on kirjattu Ouluun. Raahessa uusia tapauksia on todettu 36 ja Kempeleessä 22.

Nivalaan on kirjattu 12 uutta tartuntaa ja Kuusamoon 11. Limingassa ja Siikajoella uusia koronatartuntoja on yhdeksän.

Tyrnävälle ja Ylivieskaan on merkattu seitsemän uutta koronatartuntaa ja Oulaisiin kuusi. Lumijoella, Pyhäjoella ja Sievissä on kaikissa viisi uusi koronatartuntaa. Iihin ja Muhokselle taas on molempien kohdalle merkattu neljä uutta koronatapausta.

Kalajoella uusia koronatartuntoja on todettu kolme. Alavieskaan, Pyhäjärvelle ja Vaalaan on kaikkiin merkattu yksi uusi koronatartunta.

Koko maassa koronatartuntoja on todettu yhteensä 3 223, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Ensimmäistä kertaa 3 000 tartunnan raja rikkoutui aatonaattona.

Viimeisimpien tietojen mukaan sairaalahoidossa on 294 koronapotilasta. Heistä 59 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on 23.