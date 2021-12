Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 285 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 115 on todettu Oulussa. Raahessa uusia tartuntoja on kirjattu 36 ja Nivalassa 28. Limingassa uusia tartuntoja on 16, Sievissä 12 ja Kalajoella 10. Kempeleessä ja Oulaisissa uusia tapauksia on todettu yhdeksän.

Kuusamossa ja Tyrnävällä on todettu seitsemän uutta koronatartuntaa. Siikajoella uusia tartuntoja on todettu kuusi ja Haapavedellä viisi. Iissä, Lumijoella, Muhoksella ja Pyhäjoella on todettu kaikissa kolme uutta koronatapausta.

Haapajärvellä ja Muhoksella on todettu kaksi uutta tartuntaa. Pudasjärvellä ja Taivalkoskella on molemmissa todettu yksi uusi koronatapaus.

Koko maassa koronatartuntoja on todettu 2 877. Sairaalahoidossa on koko maassa 314 potilasta, joista 61 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkoisten tietojen mukaan 20 koronapotilasta.

Juttua muokattu kello 12.17: Korjattu koko maan tartuntamääräksi 2 877. Jutussa luki aiemmin virheellisesti 2 875.