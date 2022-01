Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 250 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 100 on todettu Oulussa.

Koko maassa uusia koronatartuntoja on todettu 8 382. Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 718 koronapotilasta, joista 64 on tehohoidossa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on 11.

Näissä kunnissa on todettu Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja:

Haapajärvi +6

Haapavesi +15

Ii +5

Kalajoki +10

Kempele +15

Kuusamo +13

Liminka +7

Muhos +10

Nivala +3

Oulainen +2

Oulu +100

Pudasjärvi +1

Pyhäjärvi +1

Pyhäntä +4

Raahe +31

Sievi +6

Siikajoki +6

Tyrnävä +6

Vaala +1

Ylivieska +8