Suomessa on todettu perjantaina 1794 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on 287 koronapotilasta, joista 54 on tehohoidossa.

Sairaalassa olevien koronapotilaiden kokonaismäärä on laskenut Suomessa 22:lla viime keskiviikosta. Tehohoidossa on kuusi potilasta vähemmän kuin pari päivää sitten.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on 28 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on kolme enemmän kuin eilen.

Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu perjantaina 230 uudesta koronatapauksesta. Oulussa tartuntoja on 103, Limingassa 30, Tyrnävällä 26 ja Raahessa 12.

Hailuodossa uusia tartuntoja on kahdeksan, Kempeleessä ja Sievissä molemmissa seitsemän ja Ylivieskassa kuusi. Muhoksella ja Nivalassa on kummassakin neljä tartuntaa, Pudasjärvellä ja Siikalatvalla molemmissa kolme. Kahden tartunnan paikkakuntia ovat Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Oulainen, Siikajoki ja Utajärvi. Yksi tartunta on todettu Iissä, Kalajoella ja Pyhäjoella.