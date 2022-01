Suomessa on raportoitu tänään 6 791 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on 469 koronapotilasta, joista 53 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on kirjattu 205, joista 66 on Oulussa. Toiseksi eniten tartuntoja on Raahessa, 38 kappaletta.

Uusien tartuntojen määrä Pohjois-Pohjanmaalla:

Alavieska +1

Haapajärvi +1

Haapavesi +5

Hailuoto +1

Ii +3

Kalajoki +11

Kempele +15

Kuusamo +5

Liminka +8

Lumijoki +2

Muhos +4

Nivala +2

Oulainen +2

Oulu +66

Pudasjärvi +3

Pyhäjoki +2

Pyhäjärvi +2

Pyhäntä +1

Raahe +38