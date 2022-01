Suomessa on raportoitu 9 921 uudesta koronatartunnasta perjantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko maassa sairaalahoidossa on 508 koronapotilasta, joista 55 on tehohoidossa. Potilaiden määrä on noussut 39:llä keskiviikosta. Tehohoidossa kaksi potilasta enemmän kuin pari päivää sitten.

Perjantaina on kerrottu kuudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 17 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on pysynyt samansuuntaisena viime päivien ajan.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 181 uutta koronatartuntaa, joista 68 on Oulussa.

Tartuntoja on myös muissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa: