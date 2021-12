Pohjois-Pohjanmaalla on todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 181 uutta koronavirustartuntaa.

Maakunnan uusista tartunnoista 63 on todettu Oulussa. Raahessa uusia tartuntoja on todettu 27 ja Kempeleessä uusia tapauksia on 18.

Kuusamossa koronatartuntoja on todettu yhdeksän uutta. Nivalassa, Oulaisissa ja Sievissä on kaikissa kirjattu seitsemän uutta koronatartuntaa.

Limingassa ja Kalajoella uusia tartuntoja on kuusi. Iihin taas on kirjattu viisi uutta koronatartuntaa ja Hailuotoon neljä. Alavieskassa, Haapavedellä, Kärsämäellä, Muhoksella ja Sievissä on kaikissa todettu kaksi uutta koronatapausta.

Lumijoella, Pudasjärvellä, Pyhäjoella ja Pyhännällä on kaikissa yksi uusi koronatartunta.

Koko maassa uusia koronatartuntoja on todettu 3 000, mikä on suurin tähän mennessä todettu päivittäinen luku.

Sairaalahoidossa on viimeisempien tietojen mukaan koko maassa 314 henkilöä. Heistä 61 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on 20.