Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 145 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eniten uusia tartuntoja on todettu Oulussa, johon on kirjattu 89 uutta koronatartuntaa. Limingassa uusia tapauksia on todettu 13 ja Kempeleessä yhdeksän. Yksittäisiä tai useampia tartuntoja on todettu useissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

Koko maassa uusia koronavirustapauksia on todettu 1 007. Koko maassa sairaalahoidossa on 306 koronapotilasta, joista 42 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tuoreimman tiedon mukaan 14 koronapotilasta.