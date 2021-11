Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi tiistaina 1 088 uudesta koronatartunnasta Suomessa. THL kertoo uudet sairaalassa olevien koronapotilaiden määrät keskiviikkona.

Tiistaina on kerrottu viidestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tiistaina 102 uutta koronatartuntaa, joista 73 on Oulussa. Tartuntoja on havaittu Kuusamossa seitsemän, Muhoksella kuusi, Limingassa neljä ja Kempeleessä kolme. Kaksi tartuntaa kirjattiin Haapajärvelle, Sieviin, Siikalatvalle ja Ylivieskaan. Yksi tartunta on Tyrnävällä.

Ouun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 16 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on kaksi vähemmän kuin maanantaina.

Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu kakkosannoksella 77,2 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ykkösrokotteen on saanut 84,6 prosenttia.

