Koko maassa on todettu 2 584 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hvynvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on 343 koronapotilasta, joista 56 on tehohoidossa.

Sairaalassa olevien potilaiden määrä on noussut maanantaista 34:llä ja tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt kolmella.

Keskiviikkona kerrottiin 22 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on kirjattu 30 124 tartuntaa, mikä on 9 978 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 23 koronapotilasta. Määrä on yksi vähemmän kuin tiistaina.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 372 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa on 194.

Uusia tartuntoja on raportoitu myös seuraavissa kunnissa: