Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina 1781 uudesta koronatartunnasta Suomessa.

Suomessa on raportoitu torstaina neljästä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Sairaalassa olevien määrä koronapotilaiden päivittyy perjantaina. Keskiviikkona kerrottiin, että koko maassa sairaalahoidossa on 309 koronapotilasta, joista 60 on tehohoidossa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 25 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on kaksi enemmän kuin keskiviikkona.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu torstaina 360 uutta koronatartuntaa. Oulussa tapauksia on 161, Limingassa 35 ja Tyrnävällä 28.

Kempeleessä ja Raahessa tartuntoja on molemmissa 19 ja Sievissä 14. Nivalassa ja Siikajoella tartuntoja on kummassakin 11 ja Ylivieskassa yhdeksän. Kahdeksan tartuntaa on Haapavedellä, Muhoksella ja Oulaisissa sekä Pyhäjoella on kuusi.

Iissä, Haapajärvellä, Lumijoella ja Pudasjärvellä tartuntoja on kaikissa neljä, kahden tartunnan paikkakuntia ovat Kalajoki ja Siikalatva. Yksi tartunta löytyi Kärsämäeltä, Taivalkoskelta ja Utajärveltä.