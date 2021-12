Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina 1781 uudesta koronatartunnasta Suomessa.

Suomessa on raportoitu torstaina neljästä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Sairaalassa olevien määrä koronapotilaiden päivittyy perjantaina. Keskiviikkona kerrottiin, että koko maassa sairaalahoidossa on 309 koronapotilasta, joista 60 on tehohoidossa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 25 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on kaksi enemmän kuin keskiviikkona.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu torstaina 360 uutta koronatartuntaa. Oulussa tapauksia on 161, Limingassa 35 ja Tyrnävällä 28.

Kempeleessä ja Raahessa tartuntoja on molemmissa 19 ja Sievissä 14. Nivalassa ja Siikajoella tartuntoja on kummassakin 11 ja Ylivieskassa yhdeksän. Kahdeksan tartuntaa on Haapavedellä, Muhoksella ja Oulaisissa sekä Pyhäjoella on kuusi.

Iissä, Haapajärvellä, Lumijoella ja Pudasjärvellä tartuntoja on kaikissa neljä, kahden tartunnan paikkakuntia ovat Kalajoki ja Siikalatva. Yksi tartunta löytyi Kärsämäeltä, Taivalkoskelta ja Utajärveltä.

Maskisuositus laajenee neljäsluokkalaisiin

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi torstaina, että koulujen maskisuositus koskee jatkossa oppilaita neljännestä luokasta ylöspäin. Aiemmin maskisuositus koski oppilaita kuudennesta luokasta ylöspäin. Maskisuositus koskee myös koulujen henkilökuntaa.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan koronatilanne on Pohjois-Pohjanmaalla yhä vakava. OYSissa on hoidettavana 24 koronapotilasta ja heistä 11 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan koronatartunnoista noin 30 prosenttia todetaan 5–14-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. He sairastavat koronaviruksen aiheuttaman taudin yleensä hyvin lieväoireisena, eivätkä lasten tartunnat itsessään aiheuta koronakoordinaatioryhmän mukaan riskiä sairaalahoidon kuormittumiselle. Lasten tartunnoilla voi olla kuitenkin heijastusvaikutuksia perheisiin, jos esimerkiksi vanhemmat eivät ole ottaneet koronarokotteita.

Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että rokotteen ottaminen on tärkein toimenpide epidemian hillitsemiseksi. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla tarjotaan kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 18 vuotta täyttäneille, kun edellisestä rokoteannoksesta on kulunut viidestä kuuteen kuukautta. Tarkemmat tiedot kunnittain voi tarkistaa kunnan terveydenhuollosta.