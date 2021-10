Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi tiistaina 659 uudesta koronatartunnasta. Päiväkohtaiset tiedot annettiin tiistaina hieman myöhemmin.

THL kertoo koronan vuoksi sairaalassa olevista määrästä seuraavan kerran keskiviikkona. Koko maassa oli maanantaina sairaalahoidossa 215 koronapotilasta, joista tehohoidossa oli 34.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin tiistaina 30 uutta koronatapausta, joista Oulussa on 19. Utajärvellä on seitsemän uutta tartuntaa. Yksi uusi tartunta on havaittu Kempeleessä, Kuusamossa, Muhoksella ja Tyrnävällä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa kahdeksan koronapotilasta oyskorona-verkkosivujen mukaan. Eilen potilaita oli kaksi vähemmän.

Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu kaksi kertaa 74,4 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ykkösrokotteen on saanut 83,6 prosenttia.