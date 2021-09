Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 27 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Oulussa tartuntoja on tilastoitu 17, Muhoksella kolme ja Kempeleessä kaksi. Lisäksi yhdet tartunnat on raportoitu Kuusamossa, Nivalassa, Pudasjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa.

Kainuussa on yksi uusi tartunta Sotkamossa ja Länsi-Pohjan alueella yksi tartunta Keminmaassa. Lapissa on ollut viisi tartuntaa, joista neljä Rovaniemellä ja yksi Kittilässä.

Koko maassa uusia tartuntoja tilastoitiin 501. Sairaalahoidossa on 98 koronapotilasta. Heistä tehohoidossa on 20. OYSissa koronapotilaita on alle viisi.