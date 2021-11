Terveyden ja hyvin laitos THL kertoi perjantaina 1 406 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa on 336 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 44. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on noussut keskiviikosta 30:lla. Tehohoidossa on kaksi potilasta on enemmän kuin keskiviikkona.

Perjantaina on kerrottu seitsemästä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 257 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on valtaosa eli 121, myös Limingassa on runsaasti tartuntoja eli 41. Muhoksella uusia tartuntoja on 14, Sievissä 11, Raahessa 10 ja Kempeleessä yhdeksän.

Kahdeksan tartuntaa raportoitiin Pyhännällä, Siikalatvalla ja Tyrnävällä. Siikajoella on seitsemän tartuntaa ja Ylivieskassa neljä. Kolme tartuntaa on Iissä ja Kuusamossa. Kahden tartunnan paikkakuntia ovat Haapavesi, Nivala ja Taivalkoski. Yksi tartunta on kirjattu Kalajoelle ja Pudasjärvelle.

Oulun ylipistollisessa sairaalassa on hoidettavana 16 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on noussut kahdella torstaista.

