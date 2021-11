Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 1 460 uudesta koronatartunnasta Suomessa viikonlopun ja maanantain saldoksi.

Sairaalahoidossa on 226 koronapotilasta, joista 29 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista yhdellä ihmisellä ja tehohoidossa olevien määrä kahdella.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolmen päivän aikana 200 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on 113. Kalajoella on 17, Raahessa 12 ja Limingassa 11 uutta tartuntaa.



Ylivieskassa tartuntoja on yhdeksän, Kempeleessä seitsemän, Siikajoella kuusi, Pyhännällä viisi, Sievissä neljä ja Tyrnävällä neljä. Kuusamossa ja Muhoksella on raportoitu molemmissa kolme tartuntaa ja Utajärvellä kaksi. Yksi tartunta on Haapajärvellä, Oulaisissa, Pudasjärvellä, Nivalassa.

Sairaalahoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kuusi koronapotilasta. Määrä on noussut viime perjantain lukemasta yhdellä.

Pohjois-Pohjanmaalla kaksi rokotetta on saanut 75,4 prosenttia ja kaksi rokotetta 83,8 prosenttia yli 12-vuotiaista.