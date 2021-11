Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 1 460 uudesta koronatartunnasta Suomessa viikonlopun ja maanantain saldoksi.

Sairaalahoidossa on 226 koronapotilasta, joista 29 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista yhdellä ihmisellä ja tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt kahdella.

Perjantain jälkeen koko maassa on raportoitu 12 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolmen päivän aikana 200 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on 113. Kalajoella on 17, Raahessa 12 ja Limingassa 11 uutta tartuntaa.



Ylivieskassa tartuntoja on yhdeksän, Kempeleessä seitsemän, Siikajoella kuusi, Pyhännällä viisi, Sievissä neljä ja Tyrnävällä neljä. Kuusamossa ja Muhoksella on raportoitu molemmissa kolme tartuntaa ja Utajärvellä kaksi. Yksi tartunta on Haapajärvellä, Oulaisissa, Pudasjärvellä, Nivalassa.

Sairaalahoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kuusi koronapotilasta. Määrä on noussut viime perjantain lukemasta yhdellä.

Pohjois-Pohjanmaalla kaksi rokotetta on saanut 75,4 prosenttia ja kaksi rokotetta 83,8 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Kainuun keskussairaalassa koronatartuntoja

Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla C6 on todettu koronatartuntoja. Kainuun soten mukaan osastolla tartuntoja on kahdella henkilökuntaan kuuluvalla ja kolmella potilaalla. Lisäksi yksi osastolla oleva potilas on karanteenissa. Osasto on vierailukiellossa, eikä uusia potilaita oteta toistaiseksi.

– Virus leviää edelleen herkästi ja sairastumisia on todettu myös rokotetuilla. Mitä suurempi osuus väestöstä jää rokotusten ulkopuolelle, sitä suuremmaksi myös vakavammin sairastuneiden määrä kasvaa, toteaa Kainuun soten terveysjohtaja ja pandemiapäällikkö Susanna Halonen tiedotteessa.

Venäjän huonontunut koronatilanne näkyy myös rajanylityspaikoilla. Vartiuksessa perjantaina tehdyistä Suomeen saapuvien testeissä kolmen henkilön testi oli positiivinen, minkä vuoksi henkilöt ovat palanneet takaisin.

Kello 14.14 uutiseen on lisätty tietoa Kainuun koronatilanteesta.

Kello 12.49 uutiseen on lisätty tieto koronakuolemista.