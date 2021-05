Koronavirustesteissä on löytynyt Pohjois-Pohjanmaalla yhä uusia tautitapauksia. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronavirustartuntojen määrä on kasvanut viime päivinä maltillisesti. Tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi 125 uutta tautitapausta. Maanantaina uusia tartuntoja raportoitiin 93.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tautitapauksia ilmoitettiin tiistaina kuusi. Niistä kolme todettiin Oulussa, kaksi Nivalassa ja yksi Pyhäjärvellä.

Nivalassa uusia tartuntoja on todettu viime päivinä useita. Alueella toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio on kertonut aiempien päivien tartunnoista, että ne liittyvät Keski-Pohjanmaan laajaan tartuntarypääseen. Alueen muissakin kunnissa on aiemmin havaittu samoihin tartuntaketjuihin liittyviä tautitapauksia.

Keski-Pohjanmaan tartuntaryväs ei ole vieläkään ohi. Tiistaina uusia tartuntoja kirjattiin Kannuksen tilastoihin kuusi ja Veteliin yksi. Ilmaantuvuusluvun perusteella maakunnan tautitilanne on koko maan pahin. Keski-Pohjanmaan tilanne aiheuttaa lisääntynyttä riskiä Pohjois-Pohjanmaallekin, sillä maakunnat sijaitsevat vierekkäin.

Pohjois-Suomessa uusia tautitapauksia ilmeni vain Pohjois-Pohjanmaalla. Länsi-Pohjan, Lapin ja Kainuun sairaanhoitopiireihin ei kirjattu uusia tartuntoja.

