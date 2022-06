Männyn siitepölyä veteen sekoittuneena Oulun Valkiaisjärven rantavedessä. Kuva: Jukka Häikiö

Sinileväseurannan ensimmäisellä viikolla ei havaittu sinilevää yhdelläkään Pohjois-Pohjanmaan havaintopaikalla, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tiedotteessa.

Viileähkö sää on pitänyt pintavesien lämpötilan 7–15-asteisena. Sinilevät tulevat runsastumaan vasta vesien lämmettyä keskikesästä eteenpäin.

Alkukesällä sinileviä muistuttavaa havupuiden siitepölyä esiintyy usein veden pintakalvolla tai ranta-alueella. Myös tänä vuonna rantavedestä on tehty havaintoja männyn siitepölystä.

Vedenlaadun seurannan yhteydessä touko-kesäkuun vaihteessa mitatut pintaveden lämpötilat olivat Oulujärven Niskanselällä 7,7 °C, Hailuodon länsipuolella 8,7 °C, Siikajoen alaosalla 13,4 °C, Aittojoella Vaalassa 13,4 °C ja Jylhämässä 8,5 °C. Lämpimintä vesi oli Kiiminkijoen alaosalla 15,5 °C.

Pohjois-Pohjanmaalla leväseurannassa on 22 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikkaa. Kuusamo–Taivalkoski–Pudasjärvi alueella seurantaa on kahdeksassa järvessä, Oulun seudulla yhdessä ja eteläosalla kuudessa järvessä.