Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei ole havaittu sunnuntain jälkeen uusia koronavirustartuntoja. Maakunnassa on tällä hetkellä laboratoriotesteillä varmistettu 135 koronavirustartuntaa.

THL:n tietojen mukaan Suomessa on varmistettu tähän mennessä 6885 tautitapausta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on havaittu 148 koronavirustartuntaa. Lapin sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on vahvistettu 72 tapausta. Kainuussa tartuntoja on vahvistettu 65 tapausta.

Tällä hetkellä koronavirustaudista parantuneita arvioidaan olevan noin 5 500 henkilöä. THL:n 28. toukokuuta tekemä arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kolme viikkoa eikä henkilöiden tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.