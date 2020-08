TE-toimiston ICT-toimialapalvelun teettämän kartoituksen mukaan ICT-alan osaajatarve on pysynyt edellisvuosien tasolla. Kuva: Ossi Ahola

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ICT-toimialapalvelu julkaisi tiistaina kartoituksen, jossa selvitettiin ICT-alan yritysten osaajatarpeita sekä alan työnhakijoiden osaamistarpeita.

Kartoituksen mukaan yrityksillä on edellisvuosien tapaan voimakas tarve osaajille.

Kartoitukseen osallistuneet yritykset arvioivat rekrytointitarpeekseen 150 henkilöä kuluvan vuoden aikana.

Ensisijaisesti yritykset haikailevat selain- ja palvelupuolen osaajia sekä pilvipalvelu- ja mobiiliosaajia. Lisäksi myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan osaajat ovat kovassa huudossa. Myös arkkitehdeille, tietoturva-asiantuntijoille, projektipäälliköille sekä sulautettujen järjestelmien osaajille on kysyntää.

Kartoitus osoitti, että työnhakijat tarvitsevat työllistymisensä tueksi täydennyskoulutusta pilvipalveluihin, ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin sekä käytetyimpiin ohjelmointikieliin liittyen.

– Vastanneilla työnhakijoilla on laaja osaamisala. He kuitenkin toivovat osaamisen päivitystä. TE- toimistolla on tarjota työnhakijoille monenlaisia työvoimakoulutuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna mahdollistaa, että työnhakijat voivat hyödyntää yhteistyökumppaneiden koulutuksia, projektipäällikkö Hannele Mesilaakso-Aartola Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta kertoo.

Kartoituksen mukaan 33 prosenttia työntekijöistä on kiinnostunut edistämään työllistymistään työkokeilun kautta. 61 prosenttia haluaisi kokeilla palkkatuella työllistymistä.

Yrityksistä puolestaan 62 prosenttia on kiinnostunut ottamaan työnhakijan työkokeiluun ja 78 prosenttia on kiinnostunut rekrytoimaan TE-toimiston myöntämän palkkatuen avulla.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ICTrekry-toimialapalvelu tukee alueen yrityksiä ja työnhakijoita lukuisten yhteistyökumppanien kanssa.

Mukana toiminnassa ovat Oulun kauppakamari, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, BusinessOulu, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, Teknologiateollisuus, Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kartoitus tehtiin tammi-helmikuun vaihteessa. Kartoitukseen vastasi 45 yritystä ja 535 työnhakijaa.