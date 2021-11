Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi maanantaina neljän päivän koronatartuntaluvut. Koko maassa tartuntoja on 3 166. Viime perjantaina lukuja ei annettu teknisten ongelmien vuoksi.

Sairaalahoidossa on koko maassa 293 koronapotilasta, joista 36 on tehohoidossa. Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on noussut perjantaista 33:lla ja tehohoidossa olevien määrä viidellä.

Suomessa on raportoitu maanantaina 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu neljän päivän aikana 419 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on 206, Raahessa 42, Kempele 26, Limingassa 22, Kuusamossa 18, Muhoksella 15 ja Tyrnävällä 12. Siikalatvalla tartuntoja todettiin seitsemän, Haapavedellä kuusi, Siikajoella viisi ja Pyhännällä viisi. Kalajoella tartuntoja on neljä ja Pudasjärvellä kolme. Alavieskassa, Nivalassa ja Pyhäjärvellä raportoitiin kaksi uutta tartuntaa. Oulaisissa on yksi uusi tartunta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa 13 koronapotilasta, kertoo oyskorona-sivusto. Määrä on noussut kahdella perjantaista.

OYSissa on hoidettu elokuun alusta 80 koronapotilasta, joista täysin rokottamattomia on ollut 77,5 prosenttia. Kaksi rokotetta saaneita potilaita on ollut 15 prosenttia ja yhden rokotuksen saaneita 7,5 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla kaksi rokotetta on saanut 76,5 prosenttia yli 12-vuotiaista ja yhden rokotteen 84,2 prosenttia.