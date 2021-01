Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaa on palannut takaisin koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Asiasta kertoo tiistaina kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä. Ainoastaan Oulun kaupungin alueella leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vielä ilmaantuvuusluvun osalta.

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan tartunnat ovat säilyneet kuluneella viikolla laskusuunnassa ja tilanne on suuressa osassa maakuntaa rauhallinen Oulua lukuun ottamatta.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartunnat on pystytty pääasiassa jäljittämään ja ketjut on saatu hallintaan. Tartunnat ovat olleet lähtöisin pääasiassa perhepiiristä ja kaveriporukoiden tapaamisista. Lisäksi jonkin verran on todettu myös työpaikoilta saatuja koronatartuntoja.

Pohjois-Pohjanmaan koronarajoitukset ja -suositukset ovat voimassa helmikuun ensimmäiseen päivään saakka. Tiistaina alueellinen koordinaatioryhmä päätti kuitenkin linjata, että ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava opetus voidaan järjestää lähiopetuksena. Korkeakoulut ja toinen aste jatkavat muutoin etäopetuksessa.

Esityksen abiturienttien ja muiden valmistuvien lähiopetuksesta teki tiistaina kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta. Alueellinen valmiustoimikunta toi kokouksessaan esille myös alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan sallimisen paikallisilla päätöksillä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan alueen ihmiset ovat noudattaneet suosituksia hyvin. Suositusten voimassaolon arvioinnissa huomioitiin maakunnan tilanteen lisäksi myös koko maan koronatilanne. Tartuttavampaa koronaviruksen brittimuunnosta ei ole tavattu toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla, mutta koordinaatioryhmän mukaan suosituksilla varaudutaan myös sen uhkaan.

– Suositukset ovat selvästi purreet ja niitä on noudatettu meidän alueella hyvin. Vielä ei päästä suosituksia purkamaan, mutta tilannetta seurataan tiiviisti, Korpelainen toteaa.

Alueellisen valmiustoimikunnan mukaan koronarokotukset ovat alkaneet hyvin suunnitelmien mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koko maassa koronarokotteen on saanut 1,1 prosenttia suomalaisista.