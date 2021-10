Oulu on Pohjois-Pohjanmaan vetovoimakeskus, mutta tulevaisuudessa kilpailu osaajista tulee tiukkenemaan entisestään. Arkistokuva Oulun yliopistosta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Keskiviikkona Sitran julkaisemasta Miten osaajat liikkuvat alueilla? -selvityksestä käy ilmi, etteivät alueiden väliset koulutuserot ole muuttuneet huolimatta siitä, että opiskelijoiden määrä Suomessa on kasvanut. Tietyt maakunnat, esimerkiksi Uusimaa, hyötyvät koulutettujen muuttoliikkeestä, kun taas Pohjois-Pohjanmaa kuuluu aivovuodosta kärsiviin muuttotappiomaakuntiin.

Millainen Pohjois-Pohjanmaa on maakuntana osaajien liikkumisen kannalta, aluetutkija Timo Aro?

– Pohjois-Pohjanmaa on maakuntana kuin Suomi pienoiskoossa. Oulu on alueen keskittymä, josta löytyy korkeakoulumahdollisuuksia, joiden ympärille puolestaan muu toimeliaisuus, osaaminen, tutkimus ja tuotekehitys ovat kerääntyneet. Muuten maakunnassa on pienempiä paikallisia keskittymiä, asutus on harvaa ja etäisyydet suuria, mikä vaikuttaa vuotoon.