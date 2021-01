Kalevan viimelauantaisessa jutussa Draama on pohjoisen juttu ansiokkaasti muistutettiin, kuinka audiovisuaalisen alan tuotantokannustin on vaikuttanut myönteisesti kotimaiseen draamatuotantoon. Kannustin on mahdollistanut tuotantojen siirtymisen maantieteellisesti muuallekin kuin Kehä kolmosen sisärinkiin.

Suomi on laaja maa, jossa on paljon alueellisia erityispiirteitä. Niiden hyödyntämättä jättäminen kulttuurisissa kuvauksissa on suoranaista haaskausta.