Vanhastaan tuttu ilmiö on, että suomalaisten terveydentila vaihtelee asuinpaikan mukaan. Pohjois-Karjalaa jäyti takavuosikymmeninä synkkä sydäntautikuolleisuus, jota taltutettiin maineikkaalla projektilla. Pohjanmaan ruotsinkielisten alueiden asukkaat tiedetään keskimääräistä onnellisemmiksi ja keskimääräistä terveemmiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore selvitys osoittaa, että erot alueiden välillä ovat edelleen merkittävät. Ilmiö on hämmästyttävä maassa, joka on useimmilla elämänalueilla aidosti tasa-arvoinen. Terveyden kohdalla matka tasa-arvoon on pahasti kesken.