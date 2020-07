Pohjantiellä on tehty kesällä päällystystöitä, joiden kohdalla nopeusrajoitus on laskettu 80 tai 50 kilometriin. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjantiellä on kesällä tehty päällystystöitä, joiden kohdalla nopeusrajoituksena on 80 tai 50 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitukset on kuitenkin merkitty tavanomaisilla merkeillä Pohjantielle aiemmin asennettujen muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien sijaan.

Miksi muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen kunnossapitopäällikkö Markku Tervo?

– Keskeisin syy on se, että päällystystyöt ovat lyhyitä pätkiä ja melkoista tilkkutäkkiä Pohjantiellä. Jos käyttäisimme muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä, tielle syntyisi pitkiä pätkiä alennettua nopeusrajoitusta sellaisissakin kohdissa, joissa rajoitusta ei tarvita. Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä ei voi liikutella. Jos niitä olisi sopivilla paikoilla työmaiden lähettyvillä, niitä käytettäisiin.