Omaishoitajien sijaisten palkkioiden on määrä päivittyä omaishoidon tuen saajien arvioinnin tahdissa. Kuvituskuva.

Omaishoitajan sijaiselle on maksettu Pohteella alhaisempaa palkkiota, kuin mitä hänelle kuuluisi. Kalevaan yhteyttä ottanut omaishoitajan sijainen kertoo, ettei ole saanut korotetun palkkion mukaisia maksuja koko vuonna.

Hän toimii omaishoitajan sijaisena kolmena päivänä kuukaudessa. Palkkiota on maksettu 72 euroa vuorokaudelta, kun sen alkuvuodesta voimaan tulleiden uusien taksojen mukaan tulisi olla 120 euroa vuorokaudelta.

Virheellinen maksatus on luvattu korjata, mutta vielä syyskuussa hänelle on maksettu vanhan taksan mukaan. Hän on toiminut omaishoitajan sijaisena vuodesta 2017.

Pohteen omaishoidon keskuksen vastuuyksikköpäällikkö Sanna Ahola kertoo, että hyvinvointialueella otettiin alkuvuodesta käyttöön yhteiset ja yhtenäiset omaishoidon tuen kriteerit ja palkkiot.

Olemassa olevien omaishoidon tuen saajien osalta se tarkoittaa sitä, että omaishoidon tilanteet arvioidaan uudestaan. Siihen asti mennään aiemmin solmittujen sopimusten mukaisesti.

Mikäli omaishoidon tilanne täyttää uudet kriteerit, myönnetään tuki tammikuusta alkaen.