Alavetelissä sijaitsevan Samir Ressamin kesämökin kesäkeittiöstä kantautuva ruoantuoksu saa ohikulkijoilla veden kielelle. Ressamin pizzauunissa valmistuvat niin pata-ateriat, pizzat, leivät kuin leivonnaisetkin. Ammatikseenkin kokkina työskentelevä Ressam kertoo valmistavansa perheelleen ruokaa joka päivä, eikä pesäeroa keittiöön ole tarvetta tehdä lomallakaan.

– Ruoanlaitto on minulla veressä. Ei mene päivääkään, etten kokkaisi. Jos olemme vaimoni kanssa olleet lomalla ulkomailla viikon tai kaksi, olen käynyt sielläkin ravintoloiden keittiöissä kysymässä, voisinko olla avuksi. Kokkaaminen on minulle asia, jota on pakko saada tehdä, hän kertoo.