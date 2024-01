Pohteen mielenterveyspalvelut ovat olleet suuressa mullistuksessa. Sirpa Aalto ja Niko Boren. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lähes jokaisella meistä on joskus haasteita oman mielenterveytensä parissa. Elämä koettelee, on työttömyyttä, stressiä, läheisen kuoleman käsittely on vaikeaa. Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot yleistyvät jatkuvasti etenkin nuorilla työikäisillä.

Mutta tehdä, kun henkinen vointi heittelee ja asian kanssa ei pärjää enää omin voimin? Mihin otetaan yhteyttä ja mitä on odotettavissa?