Liisa Jaakonsaarelle on myönnetty ministerin arvonimi. Kuva: Petri Laukka

Liisa Jaakonsaarelle on myönnetty ministerin arvonimi. Tasavallan presidentti myönsi arvonimen esittelyssään 11. joulukuuta.

Jaakonsaari on tehnyt pitkän uran politiikan parissa. Jaakonsaari on toiminut kansanedustajana vuodet 1979–2011. Hän toimi työministerinä vuodet 1995–1999. Jaakonsaari on ensimmäinen työministerinä toiminut nainen.

Oulun kaupunginvaltuustossa hän toimi vuodet 1972–1992. Jaakonsaari on myös ollut 10 vuotta Euroopan parlamentissa vuodet 2009–2019.

Lisäksi Jaakonsaari on toiminut muun muassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 1999–2007 ja Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana vuosina 2001–2007.

Jaakonsaari sai vastikään myös Oulun kaupungin myöntämän Oulu-mitalin. Oulun kaupunki oli yksi Jaakonsaarelle ministerin arvonimeä hakeneista tahoista. Arvonimeä hakivat myös Sosialidemokraattiset Naiset, Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Kalevi Sorsa säätiö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Atlantti-Seura, Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ja Oulun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö.