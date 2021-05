Vuonna 2019 Qstockissa vieraili kahden päivän aikana 40 000 juhlijaa. Kuva: Matti Räty

Melkein vuosikymmenen hiljaiseloa viettänyt Kemopetrol juhlii Slowed Down -esikoisalbumiaan festivaali- ja klubikiertueella, joka alkaa Qstockista Oulusta perjantaina 30. heinäkuuta.

Levyn julkaisusta tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta jo viime vuonna, mutta koronarajoitusten takia juhlavuoden keikat jouduttiin siirtämään tälle vuodelle.

Kemopetrol muistetaan uudenlaisten äänimaisemien ja eteeristen tunnelmien luomisen edelläkävijänä. Vuonna 2000 ilmestynyt Slowed Down on edelleen yksi merkkipaalu suomalaisen pop-rockin historiassa. Albumi nosti yhtyeen koko kansan tietoisuuteen ja myi kultaa. Singlelohkaisu Child is my name oli iso radiohitti.

Kemopetrol on julkaissut kaikkiaan viisi albumia, ja sen laulaja Laura Närhi on luonut uraa myös sooloartistina.

Tulevilla keikoillaan Kemopetrol esittää Slowed Down -albumin kokonaisuudessaan ja joitakin myöhempien levyjen kappaleita. Luvassa on myös maistiaisia tuotannossa olevalta uudelta albumilta.

Qstock 2021 järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 30.–31. heinäkuuta.

Qtockin keskiviikkoon 12. toukokuuta mennessä julkistetut päiväkohtaiset esiintyjät ovat:

Perjantai 30.7.: Nightwish, Amorphis, Blind Channel, Ellinoora, Erin, Herra Ylppö, Kemopetrol, Kolmas Nainen, Lähiöbotox, Maustetytöt, Mikael Gabriel, Moon Shot, Oranssi Pazuzu, Pyhimys, Radiopuhelimet, Stam1na, Teflon Brothers, Vesala, william.

Lauantai 31.7.: JVG, ALMA, SANNI, Battle Beast, BEHM, Chisu, Cledos, Elastinen, Erika Vikman, Gasellit, Ida Paul & Kalle Lindroth, JC Stewart (UK), Kaija Koo, Mouhous, Samuli Putro, Smith & Thell (SE), The Darkness (UK), The Flaming Sideburns, Von Hertzen Brothers, Xysma.

Qstock on ollut loppuunmyyty jo seitsemänä kesänä peräkkäin. Vuonna 2019 tapahtuma teki kävijäennätyksensä keräten 40 000 juhlijaa kahden päivän aikana.