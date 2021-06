Täyttymys 2021-projektin takana ovat taiteilijat Leena Kangas (vasemmalla), Pia Hentunen, Eija Hirvonen ja Jari Haavikko. Kuva: Susanna Eksymä

Hiekkatie kääntyy pitkäksi perunapellon laitaa myötäileväksi suoraksi keskellä Tyrnävän lakeuksia. Tie päättyy Pirkolan maatilan pihapiiriin, suuren perunahallin asfaltoidulle pihamaalle.

Traktorin renkaat, korkeuksiin kohoavat perunalaatikot, maatalouskoneet ja jostain kauempaa kantautuvat hevosten hirnahdukset eivät anna vähääkään vihiä siitä, mitä hallin sisällä on tekeillä.

Tilan emäntä, kuvataiteilija Pia Hentunen kurkistaa hallin hämärästä ulos auringonpaisteeseen ja toivottaa tulijan tervetulleeksi. Hän johdattaa vieraan peremmälle halliin, jossa Hentunen ja kolme muuta taiteilijaa – Leena Kangas, Eija Hirvonen ja Jari Haavikko – rakentavat kovalla tohinalla taidenäyttelyä, joka kantaa nimeä Täyttymys 2021.

– Pottuhalli voi äkkiseltään tuntua erikoiselta paikalta taidenäyttelylle, mutta loppujen lopuksi ei tämä hirveästi eroa taidehalleista muutoin kuin sijainniltaan, Hentunen sanoo.

Tiiviitä päiviä perunahallissa

Taiteilijanelikko kertoo huhkineensa perunahallissa jo pari viikkoa aamusta iltaan, ja tiiviitä päiviä olevan vielä tulossakin ennen tänään perjantaina järjestettäviä avajaisia.

Talvisin perunavarastona toimiva suuri halli on tyhjennetty ja desinfioitu. Sadoista perunalaatikoista on pinottu näyttelylle rakenteet, jotka värittyvät neljän taiteilijan teoksilla – Leena Kankaan maalauksilla, Jari Haavikon valokuvilla ja paperitaiteella, Eija Hirvosen värjätyillä kankailla ja Pia Hentusen installaatioilla, joissa hän on hyödyntänyt muun muassa hevosten paljaaksi kaluamia joulukuusia.

Kunkin taiteilijan työt ovat tarkasteltavissa erikseen, mutta myös kokonaisuutena.

– Näyttely pohtii taiteen tekemisen lähtökohtia ja sitä, miksi taiteen tekeminen on merkityksellistä, Leena Kangas selittää.

Valaistus on isossa roolissa hämärään perunahalliin rakennettavassa näyttelyssä. Kuvassa Leena Kangas teoksensa äärellä. Kuva: Susanna Eksymä

Muutakin kuin näyttely

Pirkolan perunahalli on muuttunut samojen taiteilijoiden toimesta taidegalleriaksi myös kesinä 2014 ja 2015.

– Nyt kyseessä on aivan omanlaisensa näyttely. Tai oikeastaan kokonaisuus, Hentunen selittää.

Hän kertoo Täyttymys-projektin saaneen Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston kärkihankeapurahan.

– Siinäkin mielessä tämä eroaa edeltävistä näyttelyistä. Nyt tässä on jotain järkeä. Kaikkea ei revitä taiteilijoiden selkänahoista. Apuraha oli tosi iso juttu.

Täyttymys 2021 -projekti alkoi jo kevättalvella taiteilijaporukan kokoontuessa lukupiireihin, joiden pohjalta nelikko ryhtyi työstämään taidetta tahoillaan.

Lukupiirissä käsitellyistä teoksista muun muassa Emanuele Coccian Kasvien elämä – sekoittumisen metafysiikkaa on vaikuttanut taiteilijoiden työskentelyyn.

Täyttymys 2021 pitää sisällään myös lauantaina 31. heinäkuuta järjestettävän kaikille avoimen Täyttymyksen kesäkoulun, jossa niin ikään pohditaan taiteen tekemisen lähtökohtia.

Kesäkoulun alustajiksi on kutsuttu taiteilijat Magdaleena Jakkila, Kalle Lampela ja Selina Väliheikki. Kesäkoulun iltapäivässä alustusten ja keskustelun jälkeen on vuorossa Anssi Vieruahon vetämä työpaja.

”Taidetta ei tarvitse ymmärtää”

Varsinainen Täyttymys 2021 -näyttely on avoinna Pirkolan perunahallissa juhannusta lukuun ottamatta elokuun ensimmäiseen päivään saakka joka päivä kello 14–18. Näyttelyyn pääsee tutustumaan maksutta.

– Voi tulla muinakin ajankohtina, kunhan vain soittaa ja sopii etukäteen, Hentunen sanoo.

Täyttymyksen taiteilijat toivovat, että perunahalliin saavuttaisiin sankoin joukoin ja matalalla kynnyksellä.

– Taidenäyttelyyn tullakseen taidetta ei tarvitse ymmärtää. Sitä voi tulla katsomaan ja kokemaan ilman mitään paineita, omista lähtökohdista. Samalla pääsee ihailemaan tätä Tyrnävän kesäistä lakeutta. Se on kokemus jo itsessään.