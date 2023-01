Pirkanmaalla on nostettu syytteet laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta 27-vuotiasta miestä vastaan, syyttäjä tiedotti torstaina.

Asianomistajia eli epäiltyjä uhreja on lähes 120. Syyttäjän mukaan he ovat pääosin 10–17-vuotiaita, mutta joukossa on myös joitakin täysi-ikäisiä.

Rikosnimikkeitä jutussa ovat muun muassa törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Rikosten epäillään tapahtuneen pääosin sosiaalisessa mediassa. Miehen epäillään myös tavanneen joitain uhreista henkilökohtaisesti.

Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021. Mies on ollut rikosepäilyjen vuoksi vangittuna syyskuusta 2021 lähtien.

Syyttäjän mukaan epäilty on pääosin kiistänyt teot.

Poliisi: Mies myös uhkaillut uhreja

Poliisi tiedotti tutkinnasta viime vuonna. Poliisin mukaan suurin osa miehen uhreista on tyttöjä, joihin mies tutustui eri viestisovelluksissa ja yritti saada heidät lähettämään itsestään alastonkuvia tai muuta seksuaalissävytteistä materiaalia.

– Useisiin tekoihin on liittynyt myös uhkailua siitä, että epäilty levittää uhrin arkaluonteisia kuvia eteenpäin, ellei uhri lähetä itsestään arkaluonteista materiaalia. Lisäksi joissakin teoissa epäilty on tarjonnut rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumausainetta vastineeksi nuoren antamista seksuaalisista teoista, poliisi kertoi tuolloin.

Poliisin mukaan mies oli myös levittänyt joidenkin yksittäisten uhrien arkaluonteista materiaalia. Poliisin mukaan epäilty oli myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalissävytteistä materiaalia.

Syytteiden käsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Käsittelylle on varattu lähes 40 päivää.