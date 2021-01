Ohjelmasarja avaa kiinnostavasti somevaikuttajien työtä etenkin heille, joiden sometietämys on pintatasoa.

Työnä oma elämä





Sosiaalisen median vaikuttajat näkyvät jo perinteisenkin median huippupaikoilla, kuten Tanssii tähtien kanssa -ohjelman parketilla. Heitä keikkuu myös mukavilla sijoilla verotilastojen yläpäässä.

Mainitut areenat ovat niitä, joilla keski-ikäiset ja sitä vanhemmat ihmiset ovat sometähtiin tutustuneet. Edelleen moni ei pidä somea edes työnä.

Mahdollisuuden syvempään perehtymiseen tarjoaa Yle Puheen Työnä oma elämä -ohjelma. Pirjo Suhosen toimittamassa ohjelmassa somevaikuttajia syvähaastatellaan tunnin mittaisissa jaksoissa.

Ohjelma avaa kiinnostavasti työtä etenkin heille, joiden sometietämys on pintatasoa. Kiehtovaa on myös kuulla, miten nämä nykyajan uudet mediat tasapainottelevat henkilöbrändäyksen, avoimuuden, yksityisyyden ja markkinoinnin välillä.

Aiemmin Mansikkka-nimellä tubettanut Maiju Voutilainen myöntää ohjelmassa, että tuli nuorempana avanneensa liiankin yksityisiä asioita elämästään. Jakamiseen ja kommentteihin on helppo jäädä koukkuun.

Myös Janne Naakka aloitti ajatustensa jakamisen 15-vuotiaana. Hän huomauttaa, että myöhemmin on vaikea lisätä yksityisyyttään, jos on aiemmin ollut hyvin avoin.

Somen ammattilaiset ovat ehtineet oppia paljon alastaan, vaikka ovat yhä nuoria. Heillä on myös hämmentävän paljon vaikutusvaltaa. On kiinnostavaa kuulla, miten he sitä käsittelevät.

