Murhaetsivä Thomas Craven tutkii tyttärensä kuolemaa. Tutkimuksien edetessä Craven saa tietää, että hänen tyttärellään oli myös salainen elämä. Kuva: Polay Macall

Pimeyden ytimessä

Mel Gibsonia ei enää viisikymppisenä voinut katu-uskottavaksi kehua, mutta patu-uskottavasti päärooli Martin Campbellin jännärissä sujui. Se merkitsi samalla Tappavien aseiden tähden paluuta filmitähden hommiin.

The Passion of the Christ (2004) ja Apocalypto (2006) olivat kieltämättä mieleenpainuvia elokuvia, mutta väkivalta tuntui niiden ohjaajalle jo pakkomielteeltä.